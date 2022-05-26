Бразилия предупредила Европу о потере Латинской Америки вслед за Россией Министр экономики Бразилии заявил, что Европа потеряет Латинскую Америку вслед за Россией

Фото IMAGO/Antonio Molina / www.imago-images.de / Global Look Press

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес заявил, что страны Европы могут лишиться партнёров в Латинской Америке точно так же, как они уже лишились России. Он добавил, что европейцы в конечном счёте «останутся совсем одни». Он добавил, что для решения этого вопроса, странам Европы следует как можно скорее осознать необходимость интеграции с государствами, которых они в прошлом «бросили», пишет ТАСС.

Я уже говорил европейцам: «Вы уже потеряли Россию, а прямо сейчас вы теряете Латинскую Америку. Вы останетесь совсем одни», — поделился Гедес.

Глава ведомства отметил, что у стран Латинской Америки «появилась новая ось для роста». Он также выразил готовность Бразилии к сотрудничеству в энергетике, сфере цифровых технологий и по вопросам продовольственной безопасности.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее предостерегла мировое сообщество от попыток умиротворения России и заявила, что лично готова неустанно трудиться над тем, чтобы Украина одержала победу благодаря военной помощи и санкционному давлению на Москву. Она подчеркнула, что России нужно противопоставить силу. Глава британского внешнеполитического ведомства отметила, что санкционная политика против России должна быть усилена. Дипломат добавила, что западный мир не должен позволить развернуть ещё более продолжительный и тяжёлый конфликт на Украине.