В США приняли резолюцию с призывом нарастить давление на Минск

Комитет по иностранным делам сената Конгресса США принял резолюцию, в которой имеется призыв к правительству страны во взаимодействии с союзниками наращивать давление на власти Белоруссии. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил председатель данного комитета Роберт Менендес. В документе требуется провести новые президентские и парламентские выборы в Белоруссии.

Призываем к проведению новых президентских и парламентских выборов в Белоруссии, которые должны быть свободными и справедливыми, пройти в соответствии со стандартами ОБСЕ, при участии наблюдателей ОБСЕ и независимых местных наблюдателей, — говорится в резолюции.

В ней также отмечается, что сенаторы намерены «отказаться признавать действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко законно избранным лидером республики». Для оказания максимального давления на режим Лукашенко США попросили о тесном взаимодействии правительства из ЕС, Великобритании, Канады и других стран. Вашингтон приветствует санкции ЕС, введённые против Минска, и призывает координировать принятие дополнительных мер.

Ранее Лукашенко обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела Минска. Он также отметил, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника и он по-прежнему нацелен на смену власти в стране. По его словам, в настоящий момент для достижения этой цели задействуются санкции, финансируются протесты, экстремизм и терроризм.