На протяжении последних четырёхсот лет Европа была осью мировой истории. Теперь она близится к закату, а будущее принадлежит Азии. Об этом американский политик, республиканец Патрик Бьюкенен написал в статье для The American Conservative.

Он отметил, что в Европе накопилось множество проблем. Примером тому может служить Великобритания. Некоторое время назад она вышла из состава Евросоюза, а теперь вошла в состав альянса AUKUS, что свидетельствует о её отдалении от других европейских держав.

Германию американский политик раскритиковал за недавно прошедшие выборы. По его мнению, ни один из претендентов на пост канцлера не может сравниться с Ангелой Меркель, которая выступала в качестве «фактического лидера» Европы.

Бьюкенен также отметил , что в ряде европейских стран обостряются внутренние проблемы. В частности, Шотландия стремится отделиться от Великобритании, Сардиния — от Италии, а Каталония хочет выйти из состава Испании. Страны на юге озабочены наплывом мигрантов.

В Азии ситуация иная. Там в настоящее время находятся самые густонаселённые государства, крупнейшие после США мировые экономики, а также шесть из девяти держав, обладающих ядерным арсеналом. Именно по этим причинам произошла переориентация Вашингтона на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Ранее сообщалось, что директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предсказал Европе проблемы, если газопровод «Северный поток – 2» не будет запущен к ноябрю. По его словам, в интересах стран ЕС оперативно решить вопросы с запуском СП – 2, если они не хотят замёрзнуть предстоящей зимой. В Великобритании, в свою очередь, отметили, что Россия зажала ЕС в тиски, и страны сообщества начнут драться за её газ.