Европа вот-вот передерётся за российский газ, заявили британцы

Европейские страны столкнуться с серьёзными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой, такое мнение выразили читатели британской газеты Daily Express. Многие отметили, что конфликт между странами Европы из-за природного топлива возник по вине России, которая намеренно «зажала Евросоюз в тиски».

Если Евросоюз попытается выйти за рамки, русские просто уменьшат поставки газа и будут смотреть, как европейские страны начнут драться друг с другом, чтобы получить голубое топливо, — написал пользователь с ником JohnJ.

Несмотря на то, что многие отметили справедливость недовольства Киева вокруг нового контракта на поставку газа в Венгрию в обход Украины, нашлись и те, кто поддержал Москву. Так, например, некоторые читатели отметили, что именно Европа вставляла палки в колёса «Северному потоку — 2».

Ранее читатели болгарской газеты «Факты» прокомментировали новость про поставки газа в Венгрию в обход Украины. Многие заявили, что Кремль таким образом «порабощает» Европу. Некоторые отметили, что Москва не заинтересована в дружеских отношениях с соседями, так как во главу угла ставит финансовый вопрос.