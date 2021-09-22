Европе предрекли проблемы, если «Северный поток – 2» не запустится к ноябрю

Если европейские страны не хотят замёрзнуть нынешней зимой, то в их же интересах ускорить процесс запуска «Северного потока – 2», иначе цена на газ может стать больше $1000 за тысячу кубов. Об этом «Народным Новостям» рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Если Европа не хочет замёрзнуть этой зимой, единственный вариант — скорейшим образом ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2». Все имеющиеся «препятствия» для сертификации — технические вопросы, которые при необходимости можно оперативно решить, — считает энергетик.

Однако сейчас в процесс сертификации включился польский газовый оператор, который заранее заявил, что не согласен с проектом запуска «Северного потока – 2», так как он не соответствует статусу независимого оператора, отмечает эксперт.

И всё же европейцы кровно заинтересованы, чтобы проект заработал не позднее ноября, то есть начались коммерческие поставки газа. Тогда пять—шесть миллиардов кубов до конца года в Европу придут, — рассказывает специалист.

Учитывая, что в Европе сейчас наблюдается дефицит газа в размере 10-15 млрд кубометров, возможные пять-шесть млрд «кубов» смогут спасти ситуацию и цена на газ не станет выше $1000, заключил Пикин.

Ранее сообщалось, что польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что получила право на участие в сертификации трубопровода «Северный поток — 2». В ходе процедуры организация собирается доказать, что Nord Stream 2 AG не подходит в качестве независимого оператора.