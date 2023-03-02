В США предрекли катастрофу из-за мирного плана Китая по Украине Экс-глава американской разведки Гренелл: США грозит катастрофа из-за мирного плана Китая по Украине

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global look Press

Рик Гренелл

США грозит катастрофа, если они позволят КНР реализовать свой мирный план урегулирования украинского конфликта, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на экс-главу американской разведки Рика Гренелла. По его словам, Вашингтон не сделал ничего для продвижения мира на Украине. Также он подчеркнул, что Китай на данный момент побеждает побеждает, поскольку предложил урегулировать конфликт раньше, чем это сделала американская администрация.

Для Соединенных Штатов будет катастрофой, если они позволят Китаю вести переговоры о мирном соглашении между Украиной и Россией <...> Китай побеждает, потому что он первым выступил с мирным планом, а не Госдепартамент США и госсекретарь Энтони Блинкен, — заявил Гренелл.

Экс-глава национальной разведки США осудил правительство страны за отсутствие инициативы в разрешении украинского конфликта. Он заявил, что Госдеп «пропал без вести» и ничего не делает, а Пентагон лишь тратит деньги американских налогоплательщиков на финансирование поставок оружия Киеву. Он подчеркнул, что Вашингтон не взял на себя инициативу и не предложил мирный план, из-за чего теперь он выглядит слабым на фоне действий КНР.

Ранее Китай представил план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. В документе говорится об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновления мирных переговоров, о защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.