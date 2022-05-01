В США предложили резолюцию об использовании военных для защиты Украины

Республиканец Адам Кинзингер внёс в американский Конгресс проект резолюции об использовании военных США для защиты Украины, об этом сообщает издание «Страна.ua». В документе указано, что президент США мог бы отправить вооруженные силы на Украину в случае применения России оружия массового поражения.

Президент Соединенных Штатов по законопроекту может использовать наши силы для реагирования на сценарий, в котором Российская Федерация применит химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Обозреватель британской газеты The Telegraph Лиам Халлиган ранее заявил, что текущее противостояние Москвы и Вашингтона может расколоть мир на два враждующих лагеря.

По его словам, в скором времени вернётся концепция сфер влияния и закончится процесс глобализации. Халлиган считает, что уже сформировались два новых противоборствующих альянса — с одной стороны США, Евросоюз и Великобритания, а с другой — Россия и те страны, которые оказывают ей политическую и экономическую поддержку: Китай, Индия и Индонезия.