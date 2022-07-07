В США потребовали от Зеленского «прекратить играть в политика» Американская конгрессвумен Спартц потребовала от Зеленского «прекратить играть в политика»

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Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует прекратить «играть в политику и театр». Она добавила, что лидеру США Джо Байдену следует выработать «ясную стратегию» в отношении Киева. Она также призвала конгресс установить надлежащий надзор над поставками оружия и помощи Украине, пишет РИА Новости.

Во-первых, президент Байден должен прекратить играть в политику, иметь ясную стратегию и увязать нашу оборонную помощь с нашей стратегией. Во-вторых, президент Зеленский должен прекратить играть в политику и театр, заняться управлением, — поделилась Спартц.

По мнению политика, эти меры позволят решить множество проблем на Украине, а также «вернуть контроль над ситуацией».

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв ранее заявил, что сотрудники офиса украинского лидера Владимира Зеленского смогли сбежать из Лисичанска вместе с украинскими боевиками. Он допустил, что представители Зеленского могли уйти с войсками в Северск и Краматорск. По его словам, глава Украины отправил своих людей на фронт, чтобы поднять боевой дух.