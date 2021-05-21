В США открестились от ответственности за потерю Украиной Крыма

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Вашингтон не несёт никакой ответственности за потерю Украиной Крымского полуострова. Об этом заявил бывший посол США Джон Хёрбст в эфире телеканала «1+1».

Мы никогда не брали обязательства защищать своими войсками территориальную целостность Украины, — объяснил бывший дипломат.

Он добавил, что Вашингтон намерен оказывать поддержку Киеву. Если Россия начнёт вооружённый конфликт с Украиной, тогда на Москву будут наложены санкции. В США также намерены поставлять оружие для ВСУ, добавил Хёрбст.

Украинские политики неоднократно заявляли, что Запад несёт ответственность за потерю Украиной Крыма. Глава МВД страны Арсен Аваков утверждал, что европейские страны не поддержали Киев по Будапештскому меморандуму. Этот договор гарантирует территориальную целостность страны в обмен на передачу ядерного потенциала. Украина присоединилась к нему в 1994 году. Документ был подписан лидерами Украины, США, Великобритании и России.

Ранее комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о запрещении федеральным властям признавать суверенитет России над Крымом. Документ получил название «Закон о непризнании аннексии Крыма». Он был внесён в феврале 2021 года на рассмотрение демократом от штата Вирджиния Геральдом Коннолли.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков удивился такой инициативе. Он подчеркнул, что в России никогда бы не появился подобный документ, регулирующий устройство другой страны. По мнению политика, этот законопроект рассчитан лишь на граждан США и никакого влияния на Россию не окажет.