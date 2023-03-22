В США ответили на предупреждение Путина об урановых боеприпасах Ветеран ВС США Гейдж: Путин прав, предупреждая Запад об урановых боеприпасах для ВСУ

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Владимир Путин

Ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж заявил в Twitter, что президент России Владимир Путин прав в том, что проводит красную линию в вопросе применения на Украине боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, после использования Вашингтоном таких снарядов во время войны в Ираке в стране массово начали рождаться дети с врожденными дефектами.

Путин прав, проводя красную линию в вопросе использования обедненного урана Украиной, — написал он.

Ранее сообщалось, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. Замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди не уточнила сроки передачи таких боеприпасов ВСУ.

Обедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах благодаря своей высокой плотности и значительным разрушительным качествам после пробития брони. Подобные боеприпасы есть на вооружении ряда стран мира и хранятся на случай «большой войны». По мнению военного эксперта Константина Сивкова, применение снарядов с обедненным ураном на Украине может угрожать здоровью мирных жителей, вызывая вспышки онкологических заболеваний.