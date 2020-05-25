Одной из причин высокой смертности от коронавируса среди афроамериканцев является близость их проживания к инфраструктуре, связанной с добычей ископаемого топлива. На это обратил внимание сотрудник американской экологической организации Third Way Джаред Девез. Отчасти такие выводы лишают аргументов тех, кто считает, что уязвимость перед COVID-19 может быть предопределена расой и генетикой.
Смертность «цветного» населения от коронавируса нового типа связана со множеством причин, однако одна, менее всего заметная, заключается в его подверженности загрязнению воздуха, пишет Девез в
Степень загрязнения воздуха коррелирует с показателями смертности от коронавируса нового типа. Месяц назад гарвардские исследователи
Афроамериканцы составляют 80% жертв, связанных с распространением COVID-19, в Вашингтоне. Примерно такие же данные в Чикаго: 72% из тех, кто умер от этой инфекции в данном городе, также были темнокожими, несмотря на то что их доля среди всего населения — 29%. Как полагает Девез, у высокой смертности среди «цветных» граждан США есть и другие объяснения. Например, именно афроамериканцы оказываются в числе основных кадровых ресурсов, которые обеспечивают работу жизненно важной инфраструктуры американских городов во время пандемии. И именно они имеют наименьший доступ к качественной медицинской помощи и соответствующему продовольствию. Темнокожие также страдают больше, чем другая часть населения, из-за ожирения и диабета, которые являются болезнями бедности. Это добавляет некоторые сомнения в то, что уязвимость перед COVID-19 может быть определена генетически. Причиной на основании этих данных можно считать общее состояние иммунитета, которое зависит от места проживания и социального положения. Правда, вряд ли это развеет скепсис Белого дома по поводу изменений климата.
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