В США обвинили «хакеров из России» в создании нового мощного вируса

Американская компания BlackBerry сообщила о распространении в российском даркнете нового мощного вредоносного ПО. В его создании обвиняют «хакеров из России», пишет The Hacker News.

Вирус получил название Ficker Stealer. Он написан на экзотическом языке программирования Rust. Программа позволяет хакерам получить доступ к таким платным сервисам, как Spotify Musiс и YouTube Premium, а также к приложениям из магазина Microsoft Store.

Малоизвестный язык программирования выбран не случайно: это затрудняет обнаружение вредоносного программного обеспечения традиционными антивирусами.

Известно, что вирус впервые появился в августе 2020 года, но хакеры начали активно использовать его только летом 2021 года. Разработчики распространяют его по принципу «вредоносное ПО как услуга». Злоумышленникам предлагается несколько вариантов подписки на него.

Ранее глава МИД Латвии Арвидас Анушаускас обвинил Россию в причастности к атаке на компьютерную систему внешнеполитического ведомства. Утверждается, что киберпреступники были тесно связаны с российскими спецслужбами. Политик не привёл никаких доказательств своих слов.