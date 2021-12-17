В США обеспокоились безопасностью своих авианосцев из-за военной мощи РФ

Авианосная ударная группа (АУГ) Военно-морских сил США, которую также называют «ковчегом демократии», больше не кажется России неудержимым противником. Между двумя странами существует принципиальное различие в понимании того, что представляет из себя военно-морская мощь, говорится в статье издания National Interes t.

Россия всегда была сухопутной державой, где ВМФ используется в основном для защиты обширных границ страны, уточняется в материале. США, в свою очередь, нуждаются в сильном флоте для противостояния в глобальном масштабе, говорится в статье.

Отмечается, что Россия не обладает собственной авианосной ударной группой и не планирует обзаводиться ей в ближайшем будущем. Впрочем, автору утверждают, что РФ прекрасно осознаёт потенциальную угрозу АУГ США. Эксперты уверены, что последние достижения в области новейших оружейных технологий позволят получить инструменты для нейтрализации этих формирований в случае крупномасштабной войны с НАТО.

Упоминается, среди прочих, новая крылатая противокорабельная гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» и готовящийся к выпуску подводный БПЛА с ядерным двигателем «Посейдон».

Ранее сообщалось, что фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прошёл испытания по стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, установленной на полигоне Чижа в Архангельской области. Об этом заявило Минобороны РФ. Отмечается, что учения прошли успешно, ракета попала в цель.

В ведомстве добавили, что судно, находившееся в акватории Белого моря, выстрелило по береговой мишени, установленной на полигоне Чижа в Архангельской области. В ведомстве подчеркнули, что «полёт гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, данная стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена».