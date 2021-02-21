В США немецких спецназовцев приняли за террористов

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Дипломатический конфликт между США и Германией едва не случился из-за поведения немецких военных. Двое военнослужащих из элитного отряда бундесвера во время учений в Аризоне (штат в США) повели себя слишком скрытно.

Дело в том, что мужчины отправились в соседний с базой госпиталь, чтобы узнать: окажут ли бойцам из Германии помощь, если произойдёт какое-нибудь ЧП во время манёвров, или они, например, заразятся COVID-19.

Но руководство клиники приняло их за террористов из-за того, что военные отказались предоставить удостоверяющие личность документы, сообщило издание Der Spiegel.

Врачи посчитали, что мужчины в военной форме готовят атаку на больницу. Персонал тут же позвонил в ФБР (Федеральное бюро расследований) и сообщил о подозрительных посетителях.

Служба безопасности связалась с вашингтонским посольством Германии, но там ничего не знали об учениях, потому что они были засекречены. Прояснить ситуацию удалось только после огромного количества звонков в Берлин. В итоге супер-секретные учения стали достоянием общественности.