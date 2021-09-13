В США назвали мост в честь персонажа из «Симпсонов»

Власти Портленда (штат Орегон) заявили о названии моста в честь персонажа из «Симпсонов» — Неда Фландерса, сообщается на официальной странице городского бюро транспорта в Facebook. Как известно, движение машин на нём запрещено.

В соответствии с составом героев мультика Фландерсу отделена второстепенная роль дружелюбного и правильного соседа Симпсонов. Этот персонаж придумал мультипликатор Мэтт Гроунинг, который родился в Портленде.

Нед Фландерс — символ добрососедства, к которому мы должны стремиться в нашем городе, — говорится в сообщении.

Ранее Майк Рейсс, сценарист и продюсер многосерийного мультфильма «Симпсоны», в беседе с изданием Metro раскрыл, что шоу, выходящее с 1989 года, может «стать вечным». По его словам, культовый проект имеет все шансы транслироваться много лет, а может, и бесконечно долго.

«Симпсоны» — самый длинный анимационный сериал в истории телевидения США. За 30 с лишним лет вышли 32 сезона. Первый эпизод показали 17 декабря 1989 года. Мультфильм рассказывает про обычную американскую семью — Гомера Симпсона, его жену Мардж Симпсон и их детей — Барта, Лизу и Мэгги Симпсон. В марте шоу продлили ещё на два сезона.