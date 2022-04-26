В США назвали глупостью уничтожение памятников советским солдатам в Европе Американский ветеран Кон назвал глупостью уничтожение памятников советским солдатам в ЕС

Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон рассказал РИА Новости, что нынешняя кампания по сносу и осквернению памятников советским воинам-освободителям в странах Европы является проявлением глупости. Отмечается, что за неделю было несколько десятков подобных инцидентов в ряде стран Европы, включая Германию. Эксперты заключают, что речь идёт не о хулиганстве, а о проявлениях сознательно проводимой политики этих стран.

Разрушать памятники, отражающие прошлую дружбу, — глупо. Запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях на том основании, что они русские, даже если у них нет политической ангажированности, — глупо, — поделился Кон.

Он добавил, что каждого человека необходимо оценивать по его собственным делам. Известно, что семья Кона сбежала от преследований евреев в нацистской Германии в 1938 году, а в 1943 году он присоединился к вооружённым силам США.

Бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад ранее заявил, что политики Германии, которые выступают за поставку Украине оружия, проявляют безумие. Он призвал быть осторожными с поставками вооружения, а также с военной риторикой. Он назвал немецких политиков, которые призывают к «военному решению» конфликта на Украине, «уклонистами».