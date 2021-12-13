В США изучают возможность отправки военных в Европу из-за Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне изучают возможность отправки военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины. По её словам, о такой поддержке некоторые партнёры США просили ещё в 2014 году, сообщает РИА Новости.

Так представитель администрации США ответила на вопрос, входит ли отправка военных в число возможных мер поддержки союзников по НАТО.

Если вы посмотрите на 2014 год, многие из стран — партнёров по НАТО просили поддержки, просили увеличить [военное] присутствие или же просили дополнительного ротационного развёртывания [войск]. Конечно, эта возможность находится на столе, если Россия решит вторгнуться на Украину, — подчеркнула Псаки.

Президент РФ Владимир Путин ранее рассказал американскому коллеге Джо Байдену о невыполнении Украиной Минских соглашений, а также саботаже договорённостей. По словам российского лидера, именно НАТО пытается освоить территорию Украины и наращивает у российских рубежей военный потенциал.

Ранее стало известно, что «российского вторжения» на Украину нет и быть не может, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон не имеет ни морального, ни политического права ставить вопрос о действиях России на своей территории. Так он прокомментировал распространяемую в СМИ информацию о якобы готовящемся вторжении российских военных на Украину.