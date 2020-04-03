В США будут тестировать на COVID-19 всех, кто может оказаться вблизи Трампа

https://static.news.ru/photo/0d16ea0e-75e6-11ea-926b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Врачи и сотрудники службы безопасности будут проверять на наличие коронавируса всех, кто может оказаться в непосредственной близости от президента США Дональда Трампа или вице-президента Майкла Пенса. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Исходя из того, что врачи и сотрудники безопасности Белого дома продолжают обеспечивать безопасность и здоровье президента и вице-президента, начиная с сегодняшнего дня все, кто может оказаться в непосредственной близости от президента и вице-президента, будут сдавать тест на коронавирус, — цитирует Дира агентство Reuters.

По данным на 3 апреля, в мире уже насчитывается более 1 млн человек, инфицированных коронавирусом нового типа, скончались 55 092 человека, поправились более 219 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлен 266 671 случай COVID-19.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин регулярно проходит тесты на коронавирус, они дают отрицательный результат. Интерес к здоровью главы государства возрос после его посещения инфекционной больницы в Коммунарке. Там он без средств защиты общался с главврачом Денисом Проценко. Позже выяснилось, что тот болен коронавирусом. После этого Путин перешёл на удалённую работу из Ново-Огарёво. Песков назвал это «не совсем самоизоляцией», писал NEWS.ru.