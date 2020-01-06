https://static.news.ru/photo/4069c538-315e-11ea-a30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Члены Совбеза Великобритании считают, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани являлся угрозой интересам западных стран на Ближнем Востоке.

Члены кабинета согласились с тем, что Сулеймани стоял за связанными между собой действиями, направленными на дестабилизацию региона, и был угрозой нашим общим интересам, — передаёт слова официального представителя премьера Британии Бориса Джонсона Reuters.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции был убит 3 января в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Как ранее писал NEWS.ru, число погибших в толпе в ходе церемонии прощания с Касемом Сулеймани возросло до 40 человек. Давка возникла из-за огромного числа желающих проводить военного в последний путь.