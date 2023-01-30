В Словении задержали двух иностранцев по подозрению в шпионаже для России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Словении арестовали двух иностранных граждан, обвиняемых в шпионаже в пользу России, сообщает издание Delo со ссылкой на неофициальное подтверждение прокуратуры. Подозреваемых арестовали в арендованном офисе в Любляне.

По информации издания, досудебное производство в отношении двух физических лиц, привлеченных к уголовной ответственности за шпионаж, было начато в начале декабря прошлого года. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее двое шведских подданных Пейман Киа и Паям Киа, братья 42 и 35 лет, были приговорены к тюремному заключению по обвинению в шпионаже в пользу России. Старший брат приговорен к пожизненному сроку, младший — к девяти годам и 10 месяцам заключения.

До этого бывший сотрудник британского посольства в Берлине Дэвид Смит признался в шпионаже на Россию. В Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли он признал свою вину в нарушении закона о государственной тайне. По данным СМИ, 58-летний подсудимый передал секретные сведения российскому военному атташе.