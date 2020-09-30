В Сингапуре хотят запустить морские круизы «в никуда»

https://static.news.ru/photo/8fb86532-03df-11eb-84be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Haasmann/imagebroker.com/Global Look Press

Власти Сингапура приступили к разработке проекта круизных путешествий «в никуда» в условиях пандемии коронавируса. Лайнеры, заполненные пассажирами не более чем на 50%, будут отправляться и возвращаться в город-государство без захода в другие порты. Реализация этой инициативы должна стать первым шагом к возобновлению полноценных морских путешествий.

Об этом сообщает газета Straits Times. По данным издания, на прошлой неделе ведомство поручило крупной международной консалтинговой компании разработать программу сертификации круизов, соответствующую мировым стандартам в области здравоохранения, безопасности и гигиены. Кроме того, представители этой фирмы окажут содействие в оценке круизных линий, по которым могут возобновиться путешествия из Сингапура.

С 1 сентября Сингапур снял запрет на въезд для туристов из Брунея и Новой Зеландии, а с 8 октября в республику смогут въезжать, в том числе в туристических целях, жители Австралии и Вьетнама.

Ранее рейсы «в никуда» совершались также на самолётах. Однако сингапурский авиаперевозчик решил отказаться от них из-за протестов экологов. При этом он придумал новый способ улучшить своё финансовое состояние в условиях пандемии. Компания решила запустить наземные сервисы, среди которых появится и возможность пообедать на борту самолёта, писал NEWS.ru.