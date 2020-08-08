Мир

В Сиане готовится экстренно сесть самолёт China Eastern

15:37, 09 августа 2020
Фото: Cheng Min/Global Look Press

Пассажирский самолет авиакомпании China Eastern Airlines готовится совершить экстренную посадку в аэропорту китайского города Сиань. Причиной называют техническую неполадку.

Как сообщает РИА Новости решение о посадке экипаж авиалайнера принял через час после взлёта. Самолёт совершающий рейс MU5274 летел из Чэнду в Пекин.

Экстренное приземление готовится в аэропорту города Сиань.Отмечается, что один из пассажиров н аборту авиалайнера подтвердил эту информацию представителям местных СМИ.

Как ранее писал NEWS.ru, лайнер авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Причиной стало анонимное сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве.

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