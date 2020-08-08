В Сиане готовится экстренно сесть самолёт China Eastern

Пассажирский самолет авиакомпании China Eastern Airlines готовится совершить экстренную посадку в аэропорту китайского города Сиань. Причиной называют техническую неполадку.
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Экстренное приземление готовится в аэропорту города Сиань.Отмечается, что один из пассажиров н аборту авиалайнера подтвердил эту информацию представителям местных СМИ.
Как ранее писал NEWS.ru, лайнер авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Причиной стало анонимное сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве.
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