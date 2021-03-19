В Швеции сообщили о втором умершем после вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/45ba01ee-88bd-11eb-b512-96000091f725_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведское управление медицинских препаратов расследует ещё один инцидент, который может быть связан с вакцинацией препаратом AstraZeneca. Предполагается, что пациент скончался после того, как ему сделали прививку этим лекарством.

Речь идёт о мужчине в возрасте 60 лет, который умер через две недели после вакцинации. У него были серьёзные заболевания. Тем не менее доподлинно неизвестно, связана ли его кончина с вакцинацией, сообщает Шведское радио.

Напомним, вакцину AstraZeneca в данный момент используют в 46 странах мира, в трёх странах её планировали использовать, но пока воздержались, а 24 страны приостановили вакцинацию этим препаратом.

О первом случае смерти в Швеции после вакцинации препаратом AstraZeneca сообщалось 18 марта. Тогда умерла 60-летняя женщина, но связь между смертельным исходом и вакцинацией ещё не доказана.

Как писал NEWS.ru, Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) подтвердил безопасность вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca. Связи между осложнениями, вызванными у привитых этим препаратом, и качеством вакцины выявлено не было. Таким образом, специалисты агентства пришли к выводу, что преимущества от использования этой вакцины перевешивают риски.