В Шри-Ланке госпитализировали зоолога из РФ, которого судят за сбор жуков

https://static.news.ru/photo/f34c19a0-a834-11eb-92ce-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Игнатенко / Vk.com

Российского зоолога Александра Игнатенко госпитализировали в больницу Шри-Ланки с обострением язвы желудка. Учёного судят в стране за незаконный сбор жуков и контрабанду насекомых. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Его состояние оценивается как среднее. К сожалению, есть риск, что ему скоро придётся выписаться из больницы, не получив необходимой помощи в связи с отсутствием денег на лечение, — рассказал правозащитник.

По его словам, учёный и другие россияне, которые проходят по делу о незаконном сборе жуков, испытывают финансовые трудности, а их семьи не могут им помочь необходимыми средствами.

Правозащитник отметил, что на судебном процессе должны будут допросить второго свидетеля по делу, при этом Игнатенко обязан присутствовать. Несмотря на то что он находится в больнице, судебное заседание пока не собираются переносить.

Зоолога Александра Игнатенко обвинили в нарушении действующего в Шри-Ланке запрета на сбор флоры и фауны. У него и двоих компаньонов — Артёма Рябова и Николая Килафяна были обнаружены несколько мёртвых жуков. Россиян задержали в феврале 2020 года, но затем отпустили под залог. Их обвиняют в уничтожении 277 жуков. Зоолог объяснил, что не убивал насекомых, а собирал погибшие особи вдоль дороги, а затем фотографировал их.

В июне 2020 года Игнатенко уже попадал в больницу. Тогда в ходе судебного заседания у него началось кровотечение, ему вызвали скорую помощь, а затем госпитализировали.