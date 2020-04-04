В Северной Осетии продлён режим самоизоляции

https://static.news.ru/photo/fb1d35e2-76a8-11ea-8abb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Сроки основных ограничений, которые касаются массовых мероприятий и посещения общественных мест, продлены в Северной Осетии до 19 марта. Об этом сообщается в указе главы региона Вячеслава Битарова.

Помимо этого, в указе говорится о смягчении торговых мер.

При реализации товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне непродовольственных товаров первой необходимости, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, в перечень не включённые, — сказано в документе, на который ссылается РИА Новости.

При этом документ приостанавливает работу гостиниц, а учебные заведения ведут образовательный процесс дистанционно. Указ также вводит справки, которые позволят передвигаться в условиях ограничительных мер.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о серьёзном отношении к ограничениям со стороны предприятий.