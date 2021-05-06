В Сети появилось видео поражения ракетами двух турецких М60 в Ираке

https://static.news.ru/photo/911168de-af0b-11eb-9a27-96000091f725_660.jpg Фото: Turkish Defence Industry/facebook.com

Два турецких М60 американского производства, находящиеся на севере Ирака, были атакованы войсками курдов. Видеозапись поражения боевых машин противотанковыми ракетами позднее появилась в Сети. Кадры опубликованы на странице Rage X в Twitter.

В настоящий момент невозможно в точности установить модификацию. Дело в том, что М60 были накрыты брезентом, а съёмка велась со значительного расстояния. Однако, принимая во внимания известные факты, можно предположить, что атаке подверглись первые версии боевых машин, которые не получили дополнительного бронирования.

Танки находились в укрытиях, но операторы навели ПТУР с тех направлений, где они были наименее защищены. Первая машина не получила серьёзных повреждений. Вторую же в результате удара едва ли удастся восстановить — судя по всему, у М60 взорвался боекомплект.

The Kurdish PKK group knocks out Turkish M60 tanks from ATGMs in northern Iraq. pic.twitter.com/nVmLeaSwMx — (@theragex) May 4, 2021

Действующие на севере Ирака формирования, как правило, применяют старые, разработанные ещё в СССР противотанковые ракетные комплексы «Фагот» или «Конкурс». Они способны бить на 2000-3000 метров и пробивать до 600 мм брони, что вполне достаточно, чтобы вывести из строя заокеанский 46-тонный танк.

Ранее стало известно, что ракетному обстрелу подверглись в воскресенье, 2 мая, окрестности международного аэропорта Багдада. По словам источника в органах безопасности Ирака, несколько ракет упали в районе международного аэропорта.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.