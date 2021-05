В Сети появилось видео поражения ракетами двух турецких М60 в Ираке

В настоящий момент невозможно в точности установить модификацию. Дело в том, что М60 были накрыты брезентом, а съёмка велась со значительного расстояния. Однако, принимая во внимания известные факты, можно предположить, что атаке подверглись первые версии боевых машин, которые не получили дополнительного бронирования.

Танки находились в укрытиях, но операторы навели ПТУР с тех направлений, где они были наименее защищены. Первая машина не получила серьёзных повреждений. Вторую же в результате удара едва ли удастся восстановить — судя по всему, у М60 взорвался боекомплект.