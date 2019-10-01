https://static.news.ru/photo/2b191d04-e420-11e9-a362-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Перепись населения будет проходить в самопровозглашённой Луганской народной республике с 1 по 14 октября. Её данные станут основой для формирования бюджета республики, обоснованием стратегии социально-экономического развития ЛНР и анализа демографических тенденций.

Перепись проходит на стационарных участках. Кроме того, лица, задействованные в процессе, также обойдут частные дома для сбора информации, сообщает Луганскинформцентр.

По информации Совмина ЛНР, «учёту» подлежат жители ЛНР, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на дату переписи населения на территории республики, а также жители республики, которые пребывают в момент переписи за её пределами.

Как ранее писал News.ru, украинская разведка заметила, что Россия ускорилась с выдачей российских паспортов жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.