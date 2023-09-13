Оценена вероятность начала войны между США и Китаем Политолог Кортунов: войну между США и КНР сегодня исключить нельзя

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Последствия военного столкновения между Пекином и Вашингтоном будут очень серьезными для обеих сторон, однако исключить вероятность такого конфликта сегодня нельзя, завил NEWS.ru член президиума Российского совета по международным делам (РСМД), политолог Андрей Кортунов. По его мнению, эскалация между странами может вспыхнуть, даже если они попытаются ее избежать.

Здесь возможны случаи непреднамеренной эскалации, возможны варианты человеческой ошибки, технического сбоя. Поскольку политические отношения остаются напряженными, то конфликт может возникнуть, несмотря на понимание последствий, к которым он приведет, — заявил Кортунов.

Эксперт указал на подготовку США к потенциальной войне с Китаем. По его словам, в последнее время она приобретает всё больший размах и последовательность.

Мы видим приоритеты федерального бюджета США, особенно в части бюджета Пентагона. Если посмотреть на закупки, на размещение вооруженных сил, на деньги, выделяемые для укрепления американских военных баз в акватории Тихого океана — первого и второго периметров обороны, то они растут, — отметил Кортунов.

Ранее министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что правительству США необходимо подготовиться к возможному военному конфликту с Китаем. Он подчеркнул, что Вашингтону нужно стараться сдерживать конфликт, так как у него нет достаточного опыта военных действий такого рода. Рассуждая о возможных причинах начала войны, Кендалл заявил, что полномасштабный конфликт может развязаться из-за ситуации на Тайване.