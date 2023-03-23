В РПЦ предупредили о желании Киева разрушить еще одну лавру Протоиерей Николай Балашов: украинские власти постараются разрушить Почаевскую лавру

Фото: Folkerman. Почаївська лавра/ru.wikipedia.org

Власти Украины постараются лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) Почаевской Свято-Успенской лавры. При этом новая Православная церковь Украины (ПЦУ) конкурирует за право на нее с греко-католиками. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

Не сомневаюсь, что в своем богоборческом стремлении уничтожить Украинскую православную церковь режим Зеленского постарается разрушить и твердыню православия на западе Украины — Почаевскую лавру. За будущее обладание ею, однако, раскольники борются с униатами, — заявил представитель РПЦ.

Ранее Тернопольский областной совет сообщил, что намерен лишить УПЦ права пользоваться Почаевской лаврой. Петиция с призывом разорвать договор аренды была зарегистрирована на сайте правительства страны. В свою очередь министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что власти в настоящее время работают над лишением УПЦ права пользоваться храмами в Чернигове и Почаеве.

10 марта и. о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора аренды. При этом министр культуры Украины Александр Ткаченко отметил, что монахи могут остаться в лавре, если перейдут в созданную в 2018 году Православную церковь Украины.