В России указали на последствия антироссийских санкций для Европы Экономист Смирнов: Европа заплатит за новые санкции против России из-за энергокризиса

Фото: K. Fitzmaurice-Brown / blickwinkel / Global Look Press

Экономист Евгений Смирнов рассказал URA.RU, что перепродажа российских энергоносителей Европе через Азию является главным способом обхода санкций против России. Эксперт пояснил, что попытка ограничить поставки российских энергоресурсов в Европу через Азию с помощью новых санкций приведет к тому, что цена на нефть вырастет еще больше. Он при этом признал, что больше посредников появляется в этой схеме, тем дешевле вынуждены продавать энергоносители российские экспортеры.

Азиатские поставщики готовы к тому, чтобы использовать новые, более сложные и изощренные схемы для оформления экспорта энергоносителей. В любом случае цены поставок будут расти, и в конечном итоге их будут оплачивать европейские потребители, — сказал Смирнов.

По его словам, главными победителями в этой ситуации оказываются азиатские посредники, которые смешивают российскую нефть для дальнейшей продажи.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз на официальном уровне предложил оформить документы на приостановку поставок российской нефти в Германию и Польшу по трубопроводу «Дружба». Отмечается, что Берлину и Варшаве разрешалось ранее получать нефть из России по северной ветке трубопровода вопреки санкциям, однако они сумели полностью отказаться от таких поставок, сдержав обещания сократить расходы.