Россиян в Шри-Ланке отчитали за «белую» вечеринку Посольство РФ в Шри-Ланке призвало россиян соблюдать закон после анонса вечеринки

Фото: sri-lanka.mid.ru

Посольство России в Шри-Ланке обратилось к находящимся в стране соотечественникам с призывом соблюдать законы островного государства, пресс-релиз дипмиссии опубликован в Twitter (X). Это произошло на фоне анонса «белой» вечеринки в заведении, управляемом выходцами из РФ.

Посольство хочет подчеркнуть, что Россия решительно осуждает все формы расовой дискриминации и национализма. Мы вновь призываем всех наших граждан, находящихся в Шри-Ланке по туристической визе или с разрешением на пребывание, строго следовать законам Шри-Ланки и уважать местные обычаи, — говорится в сообщении.

Речь идет о вечеринке, которая должна была состояться в заведении Sarayka Lounge в Унаватуне. Организаторы составили афишу, где слово «белый» было указано как условие входа на мероприятие. Жители Шри-Ланки предположили, что в заведение можно будет попасть только людям с белым цветом кожи, это вызвало волну возмущения. Фото афиши быстро разлетелись в Сети, после чего разгорелся крупный скандал. После этого вечеринку отменили, а организаторы извинились.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств РФ (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что россиянкам лучше не отправляться в одиночку в отпуск на Шри-Ланку. Эксперт подчеркнул, что путешествие на остров будет безопасным в сопровождении как минимум одного взрослого мужчины.