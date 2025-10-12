Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 10:08

В России отреагировали на назначение нового посла США

Дмитриев: новый посол США в Индии Гор известен укреплением отношений с Нью-Дели

Серхио Гор Серхио Гор Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Новый посол США в Индии Серхио Гор заработал себе известность, укрепляя сотрудничество между Нью-Дели и Вашингтоном, написал в соцсети Х глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Гора утвердили на новую должность 7 октября.

Серхио Гор хорошо известен укреплением отношений между США и Индией, — подметил Дмитриев.

Американский президент Дональд Трамп выдвинул Гора на место посла в августе, 7 октября его кандидатуру утвердил сенат. 12 октября Трамп сообщил об окончательном переходе Гора на новую должность. Ожидается, что новый посол будет способствовать достижению амбициозных целей Белого дома. В начале этого года Индия и США поставили перед собой задачу удвоить двусторонний товарооборот.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия должна была много лет назад снизить торговые пошлины для Вашингтона. Политик пожаловался на то, что в стране действуют самые высокие пошлины из всех для американского экспорта.

США
Индия
Россия
Кирилл Дмитриев
