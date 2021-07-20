В России оценили готовность талибов к компромиссу с Афганистаном

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) готовы к политическому компромиссу в Афганистане, так как лидеры организации «наелись войны». Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Кабулова, руководство талибов понимает необходимость политического выхода из сложившейся ситуации.

Вижу не только по словам, но и по намерениям, которые выражаются в разных формах, что они готовы к политическому компромиссу, но, с их точки зрения, политический компромисс должен быть достойно преподнесён, — сказал Кабулов.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. Активизировалось противостояние между талибами и правительственными войсками. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает против победы одной из сторон в конфликте. По его словам, если такое произойдёт, это будет хрупким и временным решением. Министр подчеркнул, что необходимо создать такой политический диалог в стране, чтобы в нём могли участвовать этнические, политические и иные группы. Это должно привести к урегулированию ситуации.

Ранее Кабулов заявил, что в России недоумевают в связи с тем, что после вывода из Афганистана контингентов США и НАТО безопасность международного аэропорта Кабула будут обеспечивать турецкие, а не афганские военные. Он отметил, что Турция согласовала этот вопрос с США, а не с кабульской администрацией.