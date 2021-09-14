Охотники убили около 1500 дельфинов на Фарерских островах

В результате традиционной охоты на Фарерских островах в минувшие выходные были убиты около 1500 дельфинов, из-за чего вода в заливе стала красной от крови, сообщает РИА Новости. Как известно, убийство животных является неотъемлемой частью культурных традиций региона.

Отмечается , что в этом году было забито в 40 раз больше животных, чем обычно. Такими масштабами шокирована даже местная ассоциация китобойного промысла.

Летом прошлого года на Фарерских островах, следуя традициям, в очередной раз забили 252 длинноперых кита и 35 атлантических белых дельфинов. Это была первая в 2020 году массовая охота на китов, которую здесь называют «гриндадрап» (ловля гринд). Мясо и жир китов разделили на 70 участников, оставшееся распределили между жителями ближайших деревень. Все получатели при желании могут свободно продать свою долю мяса.

Вблизи Фарерских островов, расположенных в Северной Атлантике между Норвегией и Исландией, плавают около 100 000 китов. Животных окружают, когда они мигрируют мимо берегов датской территории, затем направляют к пляжу и зарубают насмерть. Китобойный промысел существует на Фарерских островах с X века.