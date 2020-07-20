На Фарерских островах варварски забили 250 китов

На Фарерских островах, следуя традициям, в очередной раз забили 252 длинноперых кита и 35 атлантических белых дельфинов.
В обществе охраны морской фауны Sea Shepherd произошедшее назвали варварской охотой.
Это была первая в 2020 году массовая охота на китов, которую здесь называют «гриндадрап» (ловля гринд). Мясо и жир китов разделили на 70 участников, оставшееся распределили между жителями ближайших деревень. Все получатели при желании могут свободно продать свою долю мяса.
Как
Вблизи Фарерских островов, расположенных в Северной Атлантике между Норвегией и Исландией, плавают около 100 000 китов. Животных окружают, когда они мигрируют мимо берегов датской территории, затем направляют к пляжу и зарубают насмерть.
Китобойный промысел существует на Фарерских островах с X века. Убийство животных является неотъемлемой частью культурных традиции региона.
Ранее экологи обратились в правительство и Госдуму с просьбой инициировать поправки в законодательство, запрещающие отлов китообразных для дельфинариев, писал NEWS.ru.
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