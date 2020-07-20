На Фарерских островах варварски забили 250 китов

https://static.news.ru/photo/2fce990a-c9d0-11ea-aaab-fa163e074e61_660.jpg Фото: H. Baesemann/blickwinkel/Global Look Press

На Фарерских островах, следуя традициям, в очередной раз забили 252 длинноперых кита и 35 атлантических белых дельфинов.

В обществе охраны морской фауны Sea Shepherd произошедшее назвали варварской охотой.

Это была первая в 2020 году массовая охота на китов, которую здесь называют «гриндадрап» (ловля гринд). Мясо и жир китов разделили на 70 участников, оставшееся распределили между жителями ближайших деревень. Все получатели при желании могут свободно продать свою долю мяса.

Как сообщает Mirror, фарерцы охотятся в среднем на 800 китов в год. Все китобои должны иметь лицензию на охоту.

Вблизи Фарерских островов, расположенных в Северной Атлантике между Норвегией и Исландией, плавают около 100 000 китов. Животных окружают, когда они мигрируют мимо берегов датской территории, затем направляют к пляжу и зарубают насмерть.

Китобойный промысел существует на Фарерских островах с X века. Убийство животных является неотъемлемой частью культурных традиции региона.

Ранее экологи обратились в правительство и Госдуму с просьбой инициировать поправки в законодательство, запрещающие отлов китообразных для дельфинариев, писал NEWS.ru.