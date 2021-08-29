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В Раде посмеялись над Байденом, уснувшим перед визитом Зеленского

02:48, 30 августа 2021
В Раде посмеялись над Байденом, уснувшим перед визитом Зеленского Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского оказалась «под угрозой срыва». Об этом в Facebook написал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива после того, как хозяин Белого дома уснул на переговорах с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Предположение, что президент США именно уснул, появилось в соцсетях после обнародования кадров с саммита Байдена и Беннета.

Срочно! Встреча президента Зеленского с президентом Байденом под угрозой срыва! Последний уснул на встрече с премьер-министром Израиля и может в ближайшее время не проснуться, — говорится в ироничном сообщении Кивы.

Ранее стало известно, что встреча в Вашингтоне Джо Байдена с Владимиром Зеленским не состоится, как планировалось, 31 августа. Её перенесли. Новой датой встречи лидеров государств называется 1 сентября. Это уже второй перенос сроков переговоров Байдена и Зеленского.

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