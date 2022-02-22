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В Раде допустили потерю территорий на западе Украины

Депутат Рады Кива: Венгрия, Польша и Румыния могут потребовать у Украины территории
06:31, 23 февраля 2022
В Раде допустили потерю территорий на западе Украины Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории страны. Речь идёт о землях, которые вошли в состав Украины в советское время, отметил он в Telegram.

Теперь ждём, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию, которая была получена Украиной во время «ненавистного, оккупационного коммунистического режима», — написал депутат.

Он допустил возможность подобного сценария, поскольку местные жители получают второе гражданство. Влияет на ситуацию и политика президента Владимира Зеленского, считает Кива.

Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились, получив второе гражданство, и с нетерпением ждут своей «аннексии», — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что проект обращения к президенту Украины о прекращении транспортного сообщения с Россией, объявлении военного положения в Донбассе и закрытию границ с Россией и Белоруссией зарегистрирован в Верховной раде. Инициатором законопроекта является внефракционный депутат Оксана Савчук. Проект предлагается считать вступившим в силу с момента принятия.

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