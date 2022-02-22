В Раде допустили потерю территорий на западе Украины

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Украина управляется США и Европой почти как колония. По его мнению, Минские соглашения Киев отверг из-за позиции прозападной элиты страны, сообщает РИА Новости.

Минские соглашения были отвергнуты, попраны элитой, правящей на Украине и являющейся безусловным союзником США и Европы. Эта страна управляется почти как колония, — подчеркнул лидер республики. На совещании с правительством...