В Раде допустили потерю территорий на западе Украины

Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории страны. Речь идёт о землях, которые вошли в состав Украины в советское время, отметил он в Telegram.
Теперь ждём, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию, которая была получена Украиной во время «ненавистного, оккупационного коммунистического режима», — написал депутат.
Он допустил возможность подобного сценария, поскольку местные жители получают второе гражданство. Влияет на ситуацию и политика президента Владимира Зеленского, считает Кива.
Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились, получив второе гражданство, и с нетерпением ждут своей «аннексии», — подчеркнул политик.
Ранее стало известно, что проект обращения к президенту Украины о прекращении транспортного сообщения с Россией, объявлении военного положения в Донбассе и закрытию границ с Россией и Белоруссией зарегистрирован в Верховной раде. Инициатором законопроекта является внефракционный депутат Оксана Савчук. Проект предлагается считать вступившим в силу с момента принятия.