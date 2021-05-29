В прямом эфире украинского телеканала неожиданно появилась голая женщина

https://static.news.ru/photo/1f5721c0-c12b-11eb-8841-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В прямом эфире украинского телеканала «Украина» произошла необычная ситуация. Когда ведущие намеревались взять комментарий у заместителя главреда «Дождя» Дмитрия Еловского по поводу встречи президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, в кадре появилась голая женщина. Об этом пишет Telegram-канал «Подъём».

Как стало известно, обнажённой женщиной была оператор журналиста. Сам Еловский рассказал, что из-за жары его домашние нередко «пренебрегают какими-то деталями гардероба». По словам журналиста, во время прямого эфира он находился в загородном доме со своей семьёй.

Еловский также отметил, что инцидент произошёл ещё и из-за технической ошибки.

Это довольно банальная ошибка при приёме сигнала, не скоммутировали звук...Я не понял, что это всё было в эфире. Это шок, конечно, был. Это был самый страшный сценарий, — признаётся замглавреда «Дождя».

Он отметил, что ожидал лавины негативных комментариев в соцсетях, однако пользователи наоборот поддержали мужчину. Некоторые даже шутили: «Если ваш оператор не похож на этого, даже не пытайтесь позвать меня на интервью».

В прямом эфире нередко происходят неоднозначные вещи. Так ранее во время видеосовещания с главой Крыма Сергеем Аксёновым произошёл необычный инцидент — на заднем плане из дверей «шкафа» вышел неизвестный мужчина. Его уже окрестили в Сети «гостем из Нарнии».