В проливе Дарданеллы вышел из строя плывший на Украину сухогруз Неполадки возникли у сухогруза, следовавшего из Турции на Украину

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Неполадки произошли у сухогруза, следовавшего из Турции на Украину, он отбуксирован из пролива Дарданеллы, сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции. По имеющимся данным, на корабле произошла поломка руля.

У сухогруза ARTEY длиной в 114 метров, следовавшего из Измира на Украину, вышел из строя руль в проливе Дарданеллы в районе города Чардак, — рассказали в береговой службе.

Там отметили, что сухогруз был безопасно отбуксирован, на движение судов происшествие не повлияло. Известно, что корабль ходит под флагом Камеруна, он направляется в порт Измаил.

Ранее сообщалось, что на торговом судне в Черном море прогремел взрыв. Члены экипажа были вынуждены покинуть корабль, в настоящий момент они проходят медобследование. Судно находилось вблизи дунайского рукава Сулина. По данным СМИ, корабль ходит под флагом Того. После эвакуации экипаж был доставлен в порт Сулина.

Также стало известно о столкновении сухогруза New Legend, следовавшего из России в Малайзию, с контейнеровозом. Инцидент произошел у причала Ахыркапы в Мраморном море. По данным генерального управления береговой охраны Турции, в результате аварии никто не пострадал, ущерб окружающей среде не нанесен.