Плывший из России сухогруз столкнулся с другим судном у берегов Турции

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Сухогруз New Legend, следовавший из России в Малайзию, столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула, передает РИА Новости со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции. По его данным, экипажи судов в результате аварии не пострадали, ущерба окружающей среде нет.

У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 м и контейнеровоз Elbsun длиной 141 м, — цитирует агентство береговую охрану.

New Legend шел под флагом Гонконга, а Elbsun — под португальским флагом.

В середине июня в акватории реки Лены на территории Иркутской области столкнулись два танкера. В результате на одном из них была повреждена емкость с 832 тоннами бензина. После аварии в реке было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов и введен режим чрезвычайной ситуации. Местные власти запретили использование воды из реки для каких-либо нужд.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в момент столкновения одним из судов — «Ерофей Хабаров» — управлял помощник капитана, а сам капитан, как показало медицинское освидетельствование, был пьян. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело и задержан один подозреваемый.