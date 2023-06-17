Задержан подозреваемый по делу о столкновении танкеров на реке Лене СКР задержал подозреваемого по делу о столкновении танкеров на реке Лене

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали мужчину, подозреваемого по делу о столкновении двух танкеров на реке Лене, в результате чего произошел разлив бензина, говорится в Telegram-канале ведомства. По данному факту возбуждено два уголовных дела: о транспортировке экологически опасных веществ и отходов с нарушением установленных правил и о нарушении правил безопасности движения транспорта.

Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по части первой статьи 247 УК, части первой статьи 263 УК, — пишет пресс-служба СК.

12 июня на реке Лене танкер «Ерофей Хабаров» столкнулся со стоящим на рейде танкером ТР-901. В результате происшествия была повреждена цистерна с топливом, из которой в акваторию реки Лена вытекли нефтепродукты. У танкера «Ерофей Хабаров» зафиксированы повреждения и причинен крупный ущерб его грузу. Кроме того создана угроза причинения существенного вреда окружающей среде.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в момент столкновения судном «Ерофей Хабаров» управлял помощник капитана, а капитан, как показало медицинское освидетельствование, был пьян.

В октябре 2022 года глава Республики Коми Владимир Уйба ввел в регионе режим ЧС муниципального уровня из-за разлива нефти в Княжпогостском районе. Авария произошла на участке магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль. Всего вылилось около 100 кубометров нефти. Уйба заявил, что пострадавших при разливе нефти нет.