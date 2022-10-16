В Коми введен режим ЧС из-за разлива нефти

Глава республики Коми Владимир Уйба ввел в регионе режим ЧС муниципального уровня из-за разлива нефти в Княжпогостском районе. Авария произошла накануне на участке магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль. Всего вылилось около 100 кубометров нефти. В своем видеообращении к местным жителям, опубликованном во «ВКонтакте, Уйба заявил, что пострадавших при разливе нефти нет, и на данный момент она не предоставляет угрозы для жизни и здоровья граждан. Загрязненная земля в ближайшее время будет вывезена из Коми.

Несмотря на то, что ущерба значительного не нанесено, ни в водные источники, ни в родники, ни населению, тем не менее мы ввели с сегодняшнего дня муниципальный уровень ЧС. Решение такое я принял для того, чтобы именно здесь на территории локализовать работы по нераспространению этой утечки, — подчеркнул глава республики.

Оценивая сроки восстановления леса и травы на зараженном участке Уйба рассказал, что работы теперь будут производиться только весной. Он пообещал, что все растения будут высажены в прежнем виде, в том числе и те, которые пострадали из-за работы спасательной техники.