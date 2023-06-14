В Лене после столкновения танкеров выявили превышение ПДК нефтепродуктов В Лене после столкновения танкеров выявили превышение показателей нефтепродуктов

Фото: СУ СКР по Иркутской области

В акватории реки Лены на территории Иркутской области, по предварительным данным, фиксируется превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Как передает «КП Иркутск», глава региона указал, что разлив бензина в реке, произошедший из-за столкновения двух танкеров, стал причиной введения режима ЧС, который пока продолжает действовать.

Кобзев также добавил, что действует и запрет на использование воды из Лены для каких-либо нужд. При этом, по словам губернатора, рыба, которая находится в реке, от попадания бензина не станет токсичной, однако может появиться запах.

Как рассказал изданию директор Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН Андрей Иванов, в целом превышение ПДК нефтепродуктов для Лены не является редкостью в период «большой воды», так как река судоходна.

Столкновение двух танкеров произошло вечером 12 июня в районе поселка Алексеевск. Одно из судов — ТР-901 — находится на ремонте. Второй танкер, «Ерофей Хабаров», вез 832 тонны бензина в Якутск. В результате столкновения у него была повреждена емкость со 138 тоннами топлива, которое начало выливаться в акваторию. Члены экипажа оперативно перекачала бензин в неповрежденную емкость, а также установили вокруг корабля боновое ограждение и использовали 300 кг сорбента. По информации Игоря Кобзева, в акваторию реки могло попасть от 60 до 90 тонн АИ-92.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в момент столкновения судном «Ерофей Хабаров» управлял помощник капитана, а капитан, как показало медицинское освидетельствование, был нетрезв. Было возбуждено уголовное дело, после чего стало известно, что «Ерофей Хабаров» покинул территорию региона. Правоохранительные и следственные органы устанавливают местоположение судна.