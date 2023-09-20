Взрыв прогремел на торговом судне в Черном море

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Спасательное судно МЧС

На торговом судне в Черном море прогремел взрыв, сообщило агентство Agerpres. Члены экипажа были вынуждены покинуть корабль, в настоящий момент они проходят медобследование. Уточняется, что судно находилось вблизи дунайского рукава Сулина.

По данным агентства, судно передвигалось под флагом Того. После эвакуации экипаж был доставлен в порт Сулина.

Пока неизвестны причины взрыва. Администрация порта начала расследование с целью их установления. Минобороны определит, произошел ли взрыв из-за мины, — сообщил глава районной администрации порта Тулча Дан Иким.

К эвакуационным мероприятиям были привлечены представители береговой охраны и Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море.

Ранее сообщалось о столкновении сухогруза New Legend, следовавшего из России в Малайзию, с контейнеровозом. Инцидент произошел у причала Ахыркапы в Мраморном море. По данным генерального управления береговой охраны Турции, в результате аварии никто не пострадал, ущерб окружающей среде не нанесен.

Уточняется, что New Legend длиной 228 метров шел под флагом Гонконга. Врезавшийся в него контейнеровоз был немногим меньше — 141 метр. Он шел под португальским флагом.