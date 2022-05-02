В правительстве ФРГ рассказали о подготовке шестого пакета санкций ЕС Хебештрайт: ЕС готовит шестой пакет санкций против России, никто не тормозит процесс

Парламент Германии - Бундестаг / Фото shutterstock.com

Страны Евросоюза ведут переговоры о шестом пакете антироссийских санкций и относятся к этому со всей серьёзностью, передаёт ТАСС слова представителя кабмина Германии Штеффена Хебештрайта. Он подчеркнул, что этот вопрос пока не решён, потому что «каждая страна учитывает собственные особенности». Хебештрайт также допустил дальнейшую эскалацию украинского кризиса.

Никто не затормаживает [обсуждение санкций, — NEWS.ru] — ведутся серьёзные переговоры, — заявил он.

По его словам, все разговоры об антироссийских санкциях несут спекулятивный характер, и он не хотел бы их поддерживать. Хебештрайт подчеркнул, что дискуссия по поводу новых рестрикций возможна только в привязке к мирному решению конфликта.

Украина ведет переговоры с Россией, только Украина должна решать, какое мирное решение для неё приемлемо, — добавил представитель кабмина ФРГ.

Ранее агентство Bloomberg раскрыло подробности шестого пакета санкций ЕС, который включает в частности полный запрет на покупку российской нефти до конца 2022 года и отключение ряда банков, в том числе Сбербанка, от системы SWIFT. Об этом также писало европейское издание Politico.

Кроме того, 29 апреля официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что шестой пакет антироссийских санкций будет охватывать нефтяной сектор. Она также отметила, его введут уже на этой неделе.