В посольстве России в Японии предупредили об антироссийских протестах

Граждан России в Японии предупредили о готовящихся 9 августа антироссийских протестах, приуроченных к 76-й годовщине вступления СССР в войну с Японией. Об этом заявили в посольстве России в Японии.

Как сообщили сотрудники дипломатического ведомства, об этом осведомили представители японской полиции.

В целях исключения возможных нежелательных инцидентов просим всех находящихся в Японии соотечественников проявлять повышенную бдительность и осторожность, — предупредило посольство в своём сообщении на официальной странице в Facebook.

Как отмечается, подобные митинги устраиваются периодически возле российских дипломатических представительств на территории Японии. Обычно они проходят в значимые для японской страны дни.

Ранее экс-посол России в Японии заявил, что в отношениях двух стран есть тенденция к их ухудшению, что может привести к санкциям Токио против Москвы. Он добавил, что нынешний премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не такой активный сторонник поиска каких-то «развязок» с Россией по территориальному вопросу, так как является не самым опытным человеком в дипломатических делах.