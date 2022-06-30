В Польше заявили о прекращении действия акта Россия — НАТО Глава МИД Польши Рау: основополагающий акт Россия — НАТО перестал действовать и не нужно его сохранять

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года больше не действует. Об этом свидетельствуют решения Альянса о расширении на Восток, о которых было заявлено в ходе саммита военно-политического блока. В Варшаве считают, что смыла сохранять этот документ нет, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, передаёт ТАСС.

Случаются голоса, которые считают, что этот акт стоит отложить в какой-то ящик, заморозить, чтобы, когда ситуация в России значительно изменится, то, возможно, стоит вернуться к этой концепции. Наша позиция такова, что этот акт никак не действует, и тем самым нет смысла его архивировать, — цитирует агентство польского министра.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что со вступлением в Альянс Финляндии и Швеции Россия получит «больше НАТО у своих границ». По мнению Володина, в случае расширения блока «у его границ будет больше России».

Президент Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что на появление военной инфраструктуры на территории Швеции и Финляндии России ответит зеркально. Москва будет вынуждена создавать адекватные угрозы.