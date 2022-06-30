«Географию не учил»: Володин о новых границах НАТО с Россией Володин: после вступления Финляндии и Швеции в НАТО у границ Альянса «станет больше России»

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин упрекнул в незнании географии генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что Россия получит «больше НАТО у своих границ». Он сообщил в своем Telegram-канале, что в итоге РФ «придвинется» к границам военно-политического блока.

Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России, — написал Володин.

Ранее генеральный секретарь НАТО назвал предстоящий прием в Альянс Финляндии и Швеции «сигналом» российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, дверь в блок для новых стран останется открыта, что противоречит целям главы РФ, предлагавшего соглашение о европейской безопасности. Теперь, по словам Столтенберга, Россия лишь «получит больше НАТО» возле своих границ.