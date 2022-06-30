Путин: Россия ответит в случае появления в Швеции и Финляндии баз НАТО Путин предупредил об ответе в случае появления в Швеции и Финляндии баз НАТО

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Швеция и Финляндия могут вступать в НАТО, если хотят. Однако в случае появления на их территориях военной инфраструктуры Альянса Москва будет вынуждена ответить зеркально, отметил он на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита, сообщает РИА Новости.

Что касается Швеции и Финляндии, у нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной... У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Хочется — пожалуйста. Только мы должны ясно и четко себе представлять — раньше не было угрозы, в случае размещения военного контингента и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы на территориях, откуда создают угрозы нам, — подчеркнул российский лидер.

Путин назвал ложным тезис о том, что Москва, препятствуя вступлению Украины в НАТО, хотела отодвинуть силы Альянса подальше от своих границ, но из-за решения Швеции и Финляндии добилась обратного эффекта.

Для нас членство Финляндии и Швеции в НАТО это совсем не то, что членство Украины, это совершенно разные вещи. Они это прекрасно понимают. Просто вбрасывают в общественное мнение тезис этот, чтобы показать — ага, Россия не хотела, а теперь вот получила вдвойне. Нет. Это совершенно другая вещь, — заявил Путин.

По его словам, Швеция и Финляндия отличаются от Украины тем, что там не преследуют людей, которые чувствуют себя частью русской культуры.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: Североатлантический альянс начал подготовку к противостоянию с Россией еще в 2014 году. Он подчеркнул, что НАТО стала опасаться Москвы еще до спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Столтенберг заявил, что с 2014 года Блок стал укрепляться в восточном направлении и вкладывать больше денег в оборону.