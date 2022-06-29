Столтенберг рассказал, когда НАТО начала готовиться к борьбе с Россией Генсек НАТО Столтенберг: НАТО начала подготовку к противостоянию с Россией еще в 2014 году

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Йенс Столтенберг

Североатлантический альянс начал подготовку к противостоянию с Россией еще в 2014 году, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференция по итогу второго дня саммита Альянса в Мадриде, передает ТАСС. Он подчеркнул, что НАТО стала опасаться Москвы еще до спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля.

Столтенберг заявил, что с 2014 года Блок стал укрепляться в восточном направлении и вкладывать больше денег в оборону.

НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. <...> Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке Альянса, и НАТО начала вкладывать больше денег в оборону, — сказал он.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обвинил НАТО в разжигании «менталитета холодной войны». Он считает, что Альянсу нужно срочно отказываться от практики создания новых врагов, кроме того, не пытаться добиться роста напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.